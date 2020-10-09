英超 ｜卡雲尼披曼聯訓練衫跑步　美媒:體脂率極低　自我要求媲美C朗 (22:21)

雖然33歲卡雲尼已半年沒有比賽，但他穿上曼聯訓練衫健身及跑步的他所見，身形未見走樣。據知情人士向《The Athletic》透露：「卡雲尼的身體沒有脂肪，只有純肌肉，就像希臘神像。他的脂肪比率令人吃驚，很『弗』，充滿力量，騰空能力叫人驚歎，也能跑得像個瘋子。」

卡雲尼於2011至13年效力拿玻里，來自那不勒斯的消息亦向《The Athletic》表示：「他對自己的身體要求極高，像C朗一樣極為專業，場內表現有時會有點自私。他會爭取主射每個12碼，每次反擊都要做到最好，以及成為球場殺手。任何球隊擁有他都會是一件非常好的事，他能激勵隊友進步。他往往最早到場練習，完畢後還會獨自長跑，是最遲離開的一個。當他離隊後，每個人都會懷念他。」

卡雲尼以往亦曾說：「當你成為職業球員，就得成為一部機器，必須好好照顧身體，尤其是新球季來臨之前。」他長期保持狀態，或亦歸功健康生活，知情人士說：「球場外，他是個住家男人，是個一流的父親。他不喝酒和蒲吧，喜歡釣魚、打獵、騎馬和與狗兒到郊外，而且會永遠記得有恩於他的人。」卡雲尼透露，將來離開曼聯，便會想到加盟小保加。他在入「魔」前坦承，曾與該阿根廷老牌球會的副會長列基美聯絡研究加盟。

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