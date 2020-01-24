世盃外 ｜美斯「製造」第1000球領軍開齋　疫情嚴峻盼為阿根廷同胞添力量 (19:15)

西維爾翼鋒奧甘波斯於11分鐘博得12碼，美斯操刀得手，最終助阿根廷隊小勝。他賽後說：「每場世界盃外圍賽都是難踢的，所以首仗能勝出是重要的。球員已接近1年沒有一起比賽，緊張情緒使比賽變得更複雜。」此外，阿根廷的新冠病毒疫情嚴重，據報確診人數逾85.6萬，死亡人數逾2.2萬，美斯期望阿根廷隊能為國家帶來正面影響：「我們今年過活不易，能重返賽場及取勝，為阿根廷人帶來快樂，可起減壓作用，我亦希望為所有阿根廷人注入力量。」阿根廷隊將在下周二作客玻利維亞隊。

美斯至今在國際賽建功和助攻分別是71和40次，連同在巴塞隆拿的634和255次，由他「製造」的入球總數剛好是1000次。此外，他與好友烏拉圭隊射手「阿蘇」蘇亞雷斯，同在南美洲賽事入39球，追平巴西隊名宿朗拿度的最多入球紀錄。阿蘇今晨在世盃外迎戰智利隊，於39分鐘同樣主射12碼得手，敵鋒阿歷斯山齊士在54分鐘扳平，惟烏拉圭隊終藉麥斯高美斯絕殺險勝2：1。被巴塞迫走的阿蘇賽後再感激美斯早前為他說話，又稱了解美斯，對方的心痛感同身受。

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