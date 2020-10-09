英超｜普巴再承認加盟皇馬是夢想　重申此刻盼為曼聯重返巔峰 (18:12)

普巴近年與皇馬的轉會傳聞不止，這名27歲法國隊中場與曼聯的合約明夏結束，儘管紅魔有權啟動條款直接續約1年，但他至今仍未續約。近日他接受法國傳媒訪問時，再次被問及未來會否加盟由施丹執教的皇馬傳聞，他說：「我仍未跟艾活禾特（曼聯副主席）會面，也未商討新合約，現時我想專注回復最佳狀態，但相信球會總有一日會就此展開談判。（關於皇馬的傳聞）是的，每個球員都願意為皇馬效力，這可能是一個夢想，對我來說也是夢想，為何以後不會發生呢？但我目前效力曼聯，我愛及享受為這間球會比賽，也想盡一切努力，讓球會重回應有的位置。」

不過，今季後防不穩的曼聯再收到壞消息，科特迪瓦隊中堅艾歷拜利今日友賽比利時隊，上陣70分鐘後傷出，據報疑傷及大腿肌肉，或需休戰3至4周。但當事人事後在社交網報平安，稱感覺很好，只是略有疲憊，曼聯指這26歲中堅甚至有機會下周二友賽日本續上陣。

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