歐國附丨挪威隊加時不敵塞爾維亞隊　兩大神童無緣明夏決賽周 (13:18)

附加賽原定今年3月底舉行，因疫情延遲逾半年才開賽。挪威隊縱主場出擊，但作客的塞爾維亞攻勢較多，全場射門多達18次兼9次中龍，次數是主隊的一倍，客軍戰至81分鐘，由高大中場米連高域沙域近門撞射打破僵局，7分鐘後挪威隊憑一次角球攻勢，奧迪加特助攻中場馬迪斯洛曼扳平1：1，雙方需加時分勝負。塞爾維亞於加時完半場前，憑效力意甲球隊拉素的米連高域沙域再下一城，作客險勝2：1。主隊的多蒙特前鋒夏蘭特踢足全場顆粒無收。塞爾維亞晉級後，將於C組決賽迎戰蘇格蘭隊爭逐決賽周席位，後者在附加賽於主場法定時間與以色列隊互交白卷，戰至互射12碼勝5：3。

其餘3組賽事，A組冰島隊憑愛華頓中場基菲爾施古臣梅開二度，主場2：1擊敗羅馬尼亞隊，決賽將遇匈牙利隊：B組方面，北愛爾蘭隊與斯洛伐克隊戰至互射12碼，分別淘汰波斯尼亞隊及愛爾蘭隊，將於決賽相遇。D組則由格魯吉亞隊對北馬其頓隊。4場決賽於下月12日上演，4組冠軍將聯同20支在外圍賽直接晉級的球隊，在明年6月的決賽周亮相。

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