「三」獅新人首建功友賽3球大勝　愛華頓射手利雲嘆夢幻處子戰 (11:58)

今仗雙方均試陣為主，英格蘭隊如修夫基賽前所說以考察新人為目標，隊長哈利卡尼等主力獲休戰，正選包括首獲徵召的愛華頓前鋒卡維特利雲及阿仙奴翼鋒布卡約沙卡，還有基亞利殊、加雲菲臘斯、丹尼艾格斯及高亞迪等在國家隊上陣次數未達雙位數的「新人」。由傑斯執教的威爾斯隊同樣副選掛帥，球星加里夫巴利及艾朗藍斯均缺陣。

今季已為愛華頓各賽事轟入9球的卡維特利雲，於26分鐘打開紀錄，這名現於英超射手榜領先的前鋒，接應基亞利殊右路傳中，門前飛身頭槌破網，國家隊首戰即建功，助「三獅軍團」半場領先1：0。

換邊後53分鐘，今仗任隊長的捷比亞開出罰球入禁區，中堅高亞迪遠柱接應射入，加上28歲射手丹尼艾格斯在10分鐘後，接應泰朗明斯在角球二傳，離門6碼倒掛得手，英軍憑這3個新人在國家隊的首個入球，以3：0大勝一場，也是自1963年以來，英軍首次有3名球員在同場比賽收穫國家隊首球。

今仗除了利雲和沙卡，後備入替的哈維班尼斯及補選的車路士右閘列斯占士，均迎在三獅「地標」。獲選為賽事最有價值球員的基亞利殊，今仗也只是第2次披甲，首次在國家隊正選踢足全場。「B隊」表現對辦，也為領隊修夫基於下周兩場歐國聯對比利時隊及丹麥隊，調配上增添選擇，卡尼賽後也在社交網祝賀數名首次落場及取得入球的隊友。

延續季初勇態的利雲賽後表示，幾經努力終入選國家隊兼取得入球，感覺像夢想成真，但遺憾因疫情未有觀眾入場：「絕對是夢幻的處子戰，可惜沒有觀眾入場，包括我的家人也不能親身支持，但過程中還是有甜蜜回憶，能夠初登場就取得入球，已達成我的夢想。」

修夫基也大讚這名新紮射手：「他每次跑動及壓逼都有威脅，是一名全能中鋒，這個入球會助他提升到另一個水平。」他續道，縱這支球隊經驗不多，但表現十分出色：「對於一支沒有很多經驗的新球隊來說，比賽會有困難，初段球隊配合不太熟練，但之後逐漸適應了比賽。」

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