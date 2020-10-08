田徑｜男女子長跑世界紀錄同創新猷　卓達基今年三創世績 (18:11)

「華倫西亞世界紀錄日」田徑單日賽於西班牙舉行，24歲烏干達籍好手卓達基挾世界冠軍身分，在強項1萬米跑做出26分11秒正，改寫塵封15年的世界紀錄。舊紀錄為埃塞俄比亞籍名將比基利（Kenenisa Bekele）於2005年造出的26分17.53秒，為保持得最長時間的男子田徑世界紀錄。

卓達基今年初刷新5公里路跑世界紀錄，其後國際場地賽季因疫情停擺多月，但他在8月復賽後延續勇態，於鑽石聯賽摩納哥站再破5000米跑世績，如今同時手握3項獲世界田聯認可的紀錄。賽後被問及是否已進入偉大跑手之列，卓達基謙稱：「這只是為我未來的目標打下根基，我們嘗試衝擊歷史，讓世人知道田徑的刺激之處。」

至於22歲的姬迪亦不讓鬚眉，以14分6.62秒完成5000米跑，打破埃國同胞星將迪芭芭（Tirunesh Dibaba）保持12年的世界紀錄。她賽後興奮道：「這是我長久以來的夢想，亦是埃塞俄比亞的榮光，以前是迪芭芭，如今輪到我。」

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