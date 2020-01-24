國際友賽｜3老將顯功架　34歲基奧特起孖超柏天尼成就　卡佩圖及哥錫基破網證實力 (17:12)

法國隊今晨有基利安麥巴比及基沙文建功，惟風頭不及正選上陣的基奧特。這名34歲車路士射手梅開二度，當中包括在上半場於禁區外射入世界波，最終助「高盧雄雞」大勝烏克蘭隊7：1。值得一提的是，17歲雷恩小將卡馬雲卡是役擔正並先開紀錄，是法國隊近106年以來最年輕的球員建功。

國際賽第100次上陣、累積攻入42球的基奧特，更超越名宿柏天尼，距隊史神射手、阿仙奴名宿亨利只差9球。被問及超越前輩柏天尼的紀錄時，基奧特指：「這是我的光榮，我也為球隊感到高興，這是特別的時刻。不過現階段談論再破紀錄是言之尚早，當我再取得入球時才算吧。」基奧特又透露賽後曾與兒時偶像、烏克蘭隊主帥舒夫真高交談，並獲對方送贈簽名球衣。

與此同時，33歲的薩斯索羅射手卡佩圖亦有進帳，在意大利國家隊處子戰迎戰摩爾多瓦隊建功，加上隊友兼隊長艾沙拉維時隔1年再於國際賽破網，領軍大勝對手6：0。主帥文仙尼上任後執教22場取得15場勝仗，再寫意軍歷史。而波蘭隊同日迎戰芬蘭隊，主力射手羅拔利雲度夫斯基雖未有上陣，但憑32歲的西布朗翼鋒哥錫基連中三元，以5：1大破對手。

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