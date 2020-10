NFL奇聞︱公羊名將與敵軍毆鬥　疑因去年拋棄對手懷孕妹（有片） (16:06)

作為NFL史上最高身價角衛的Jalen Ramsey,與Golden Tate的妹妹本育有兩名子女,但在對方去年懷第2胎時分手,並同時公布新戀情,Tate過去曾炮轟Ramsey的為人。兩人自去年事件後,昨日首次碰頭,除了賽後的打鬥,Ramsey也曾在比賽中一次攔截中摔下Tate,被指有「抽水」之嫌。公羊終以17:9擊敗巨人,令對方開季四連敗,自己則3勝1負。雙方賽後均拒絕傳媒對Ramsey或Tate提問,其他職球員則異口同聲稱自己只幫助調停,不清楚觸發打鬥的原因。

至於本周的重頭戲周二早上上演,上季超級碗盟主堪薩斯城酋長有四分衛馬洪斯二世坐鎮,全隊主場3次達陣下,以26:10擊敗前季總冠軍新英倫愛國者,開季4戰全勝。

Former Eagles WR Golden Tate and Jalen Ramsey exchanged punches after Giants loss to Rams



Jalen dumped Tate’s sister who was pregnant with their baby last year

pic.twitter.com/gE9At35ijD

