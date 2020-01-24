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NFL奇聞︱公羊名將與敵軍毆鬥　疑因去年拋棄對手懷孕妹（有片） (16:06)

一次不忠事件引發軒然大波，對香港人來說相信不陌生，國家美式足球聯盟（NFL）球迷也一樣。周一（5日）一場常規賽，洛杉磯公羊角衛Jalen Ramsey與紐約巨人外接員Golden Tate在賽後扭作一團，互相揮拳，又令美媒重提兩家仇口，並指這次事件與Golden Tate的妹妹去年懷孕後被拋棄有關。

作為NFL史上最高身價角衛的Jalen Ramsey，與Golden Tate的妹妹本育有兩名子女，但在對方去年懷第2胎時分手，並同時公布新戀情，Tate過去曾炮轟Ramsey的為人。兩人自去年事件後，昨日首次碰頭，除了賽後的打鬥，Ramsey也曾在比賽中一次攔截中摔下Tate，被指有「抽水」之嫌。公羊終以17：9擊敗巨人，令對方開季四連敗，自己則3勝1負。雙方賽後均拒絕傳媒對Ramsey或Tate提問，其他職球員則異口同聲稱自己只幫助調停，不清楚觸發打鬥的原因。

至於本周的重頭戲周二早上上演，上季超級碗盟主堪薩斯城酋長有四分衛馬洪斯二世坐鎮，全隊主場3次達陣下，以26：10擊敗前季總冠軍新英倫愛國者，開季4戰全勝。

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