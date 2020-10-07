好人好事｜入油見無家者受欺凌　紅軍球星沙拿助解圍再贈千元 (21:21)

利物浦球星穆罕默德沙拿上月一次義行，今日（7日）成為球壇熱話。他在英超賽後駕車往油站，眼見一名無家者被欺凌，不但出面解圍，再相贈100鎊（約1000港元）。油站閉路電視拍下過程，這名無家者近日親身講述事件，大讚沙拿是真英雄。
紅軍上月於英超擊敗阿仙奴後，沙拿當晚駕車到油站入油，卻見無家者Craig被一群人欺負。英媒找來當事人，講述事件經過：「沙拿聽到聲響後，走來對他們說，『你們數年後都會有同一遭遇』。趕走他們後，沙拿再走向提款機，然後拿來100鎊。我是他的球迷，當下我呆了不懂反應。他是真英雄，我很想借此機會多謝他。」沙拿場外義行獲讚賞，或者算是日前慘負阿士東維拉的一點安慰。
而英格蘭足總昨日再向球迷發公開信，表示不會放棄向政府爭取開放看台，讓他們入場觀戰，並承諾會在重開球場的測試賽，確保做足防疫措施。
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— Gary Lineker (@GaryLineker) October 7, 2020