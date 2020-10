英超｜曼聯新「7號仔」卡雲尼自揭曾染疫　一度想掛靴當農夫 (20:10)

33歲的卡雲尼以自由身加盟曼聯,接受烏拉圭媒體訪問時自爆早前染疫。他今年夏天和女友到西班牙度假,返回巴黎後對病毒檢測呈陰性,但因女友出現病徵而再接受檢測,最終二人均呈陽性。他對染疫刻意保持低調,如今抗疫成功,感慨道:「我相信生活中有些事注定要發生,相反,不管你有多渴望,不會發生的始終不會發生。」

他憶述未落實新東家的日子,感到非常不安和焦慮,一度考慮退役,在家鄉烏拉圭當農夫,但親友均追問他將效力哪支球隊,最終決定回歸綠茵場。對於將穿上7號球衣,卡雲尼表示:「我很榮幸能穿7號球衣,會背負這號碼代表的責任,盡我所能在曼聯留下印記。」

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020