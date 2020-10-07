法網｜女雙球手涉打假波　巴黎檢察院調查　拿度闖4強破最遲完賽紀錄 (19:06)

BBC報道，巴黎檢察院調查的賽事為女雙首圈，由美籍的布蘭歌（Madison Brengle）伙俄籍的施施高娃（Yana Sizikova），對戰羅馬尼亞籍的米杜（Andreea Mitu）及迪姬（Patricia Maria Tig），布蘭歌與施施高娃涉嫌在次盤第5局故意發球雙錯誤，最終更以直落兩盤落敗。俄國網總副主席表示，在未有官方文件前，不會評論，但重申網球界對「打假波」零容忍。

賽事在法國時間周二（6日）續演8強，「泥地王」拿度因堤安姆苦戰逾5小時出局，與意籍球手一仗延遲開打。他雖以直落3盤輕鬆取勝，但仍要至當地凌晨1時半才能完賽，創下法網最遲完成的賽事紀錄。他賽後亦甚為不滿：「要在這情况下比賽，對身體確是有點危險，實在不明賽會為何安排主球場一天舉行5仗。」

拿度率先打入4強，明晚對陣阿根廷籍的舒華斯文，再向11次稱霸這項大滿貫邁進。舒華斯文的同胞普多路斯嘉，則爆冷以外圍賽球手身分，淘汰3號種子絲慧杜蓮娜，打入女單4強，亦是她對陣世界前20名球手，首次取得勝利。

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