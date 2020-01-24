NBA｜湖人總冠軍只差一勝　艾迪比約復出難救熱火　畢拿稱反勝信心不變（附精華） (16:50)

熱火中鋒艾迪比約因傷避戰兩仗，今早復出擔正。湖人首節領先27：22，熱火在第2節打出一段12：2攻勢，一度反超前，但半場落後兩分。「大帝」勒邦占士和「一眉」在第3節攻下共18分，領湖人拉開優勢，最終以102：96拿下總決賽第4場。「紫金軍團」自2010年稱霸總決賽後，相隔10年再封王「叫糊」。

兩軍是役各有4將上雙，湖人除有勒邦占士獨取28分、12個籃板、8次助攻外，安東尼戴維斯亦轟下22分、9個籃板，卡度維普爾及丹尼格連分別斬獲15及10分。熱火亦有占美畢拿取得「準三雙」的22分、10個籃板、9次助攻，艾迪比約錄得15分、7個籃板，泰萊希路及鄧肯羅賓遜各獻21分及17分。

被問及反勝奪冠的機會，畢拿稱：「我們當然希望今仗獲勝，但會接受結果，亦不會打擊我們的信心。我要確保大家保持自信，因為下仗必須有空前信心爭勝。」而復出的艾迪比約承認未重拾十足狀態，將把握未來兩天休息，迎接下場「生死戰」；總決賽第5戰將在周六（10日）早上9時進行。

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