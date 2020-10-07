港超｜新球季可望10．24開鑼　或先踢菁英盃　足總爭取讓球迷入場 (14:54)

足總主席貝鈞奇會後表示下季港超最快10月24日開鑼，但受新冠病毒疫情影響，部分球隊的外援未能入境或工作簽證申請受阻，已向足總提出延至11月才出戰首場聯賽。香港飛馬冀於11月14日後開季，晉峰、愉園及流浪亦有類似要求。貝鈞奇表示會在賽程編排上配合，或安排先踢菁英盃賽事，各隊亦基本上同意有關建議。

比賽場地方面，除了現正使用的4個球場（香港大球場、旺角大球場、將軍澳運動場及小西灣運動場），貝鈞奇稱新季有望使用其他康文署轄下場地，待民政事務局批准。

足總已向當局提交建議書，按疫情將賽事防疫措施分3個程度；第一是參與賽事的職球員需家居隔離及賽事閉門，即現時港超復賽安排；第二是毋須家居隔離，但要遵守一系列防疫指引，球賽有限度開放予觀眾入場；第三為全面回復疫情前的安排。足總正爭取新季防疫措施放寬至第二程度，意味球迷有望入場觀賽。

此外，足總正向去信民政事務局爭取資助，助球隊應付場租、病毒檢測費和轉播費，貝鈞奇表示暫未方便透露金額，但稱港超和其他行業一樣，需要政府協助度過難關：「多支球隊的商業贊助都受（疫情）影響，很多行業都申請到政府補貼，港超聯亦嘗試爭取，始終作為職業聯賽，球員、教練的薪金支出龐大。」

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