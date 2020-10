轉會窗關閉｜阿仙奴吉祥物被炒　奧斯爾願代為支薪留用老臣子 (23:45)

31歲德國隊中場奧斯爾在社交網發文表示,對著名及忠誠的Gunnersaurus被解僱深感難過,並表示只要自己仍然是阿仙奴球員的一天,就希望能夠會代為補償支付Jerry Quy的全數薪金,他其後再發文,希望此舉能讓對方繼續扮演阿仙奴的吉祥物。奧斯爾周薪高達35萬鎊(約350萬港元),與今夏續約的隊長奧巴美揚看齊。

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020