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轉會窗關閉｜阿仙奴吉祥物被炒　奧斯爾願代為支薪留用老臣子 (23:45)

據報阿仙奴為節省開支，「解僱」吉祥物Gunnersaurus的扮演者Jerry Quy，事件引起各界熱議。奧斯爾作為兵工廠最高薪球星之一，今晚（6日）亦加入討論，在社交網發文表示，願意支付給這名服務球隊27年的老臣子薪金，望他繼續以Gunnersaurus身分服務和支持阿仙奴。

31歲德國隊中場奧斯爾在社交網發文表示，對著名及忠誠的Gunnersaurus被解僱深感難過，並表示只要自己仍然是阿仙奴球員的一天，就希望能夠會代為補償支付Jerry Quy的全數薪金，他其後再發文，希望此舉能讓對方繼續扮演阿仙奴的吉祥物。奧斯爾周薪高達35萬鎊（約350萬港元），與今夏續約的隊長奧巴美揚看齊。

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