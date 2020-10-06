轉會窗關閉｜阿仙奴吉祥物被炒　奧斯爾願代為支薪留用老臣子 (23:45)

31歲德國隊中場奧斯爾在社交網發文表示，對著名及忠誠的Gunnersaurus被解僱深感難過，並表示只要自己仍然是阿仙奴球員的一天，就希望能夠會代為補償支付Jerry Quy的全數薪金，他其後再發文，希望此舉能讓對方繼續扮演阿仙奴的吉祥物。奧斯爾周薪高達35萬鎊（約350萬港元），與今夏續約的隊長奧巴美揚看齊。

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I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020

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