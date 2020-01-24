新冠肺炎｜三獅兩將為阿巴謙慶生違隔離令　瑞士中場沙基利確診　紅軍第4人 (21:14)

英媒報道，車路士前鋒譚美阿巴謙及左閘芝維爾，以及多蒙特翼鋒查頓辛祖，原有入選英格蘭新一輪國際賽名單，但被揭上周五參與一個多達20人的派對，為阿巴謙慶祝23歲生日，涉齊違犯隔離令。阿巴謙及辛祖隨即發文道歉，前者稱回到家才得悉家人給他這個驚喜，辛祖則承諾會從中汲取教訓。英足總指正調查事件，3人將延遲報到，但報道指領隊修夫基非常憤怒，很大機會將3人逐出大軍。史達寧受傷下，英軍補選了列斯占士，是這車路士右閘首獲大國腳徵召。

英超公布最新一周病毒檢測，1587名職球員有9人呈陽性反應。利物浦最近爆發感染群組，繼森美卡斯、堤亞高艾簡達拿及沙迪奧文尼，瑞士足總證實紅軍中場梳頓沙基利亦確診，需即時隔離，是利物浦第4人染疫。另邊廂，阿甲球隊甘拿斯亞有前鋒確診前，曾於友賽跟教練兼阿根廷名宿馬拉當拿有親密接觸，據報「老馬」昨日檢測呈陰性，透過代表律師向各界報平安。

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