港超｜東方4蛋贈愉園　煞科戰前升榜首　李志堅笑稱等放假變有壓力 (18:21)

東方上周在5日內連取足總盃及高級組銀牌兩項錦標，今仗面對榜尾的愉園，陣容有多個變動，新加盟左閘亞歷斯祖首次上陣兼倒戈，銀牌決賽沒落場的兩大射手辛祖及盧卡斯復任正選，主力艾華頓則停賽。

東方復賽後氣勢如虹，在上半場控制大局，但面對以門將鍾偉豪及隊長盧斯安奴為首的愉園防線，遲遲未能攻破大門。戰至完半場前，盧卡斯接應長傳頂中楣，皮球落在黃威面前，由他補頂入網為東方打破僵局。東方換邊後5分鐘內連入兩球，先是下半場開始僅一分鐘，盧卡斯接應傳中頭槌破網，利馬在50分鐘左路開出罰球，門前無人觸球下直接入網。盧卡斯於81分鐘梅開二度，助東方以4：0大勝。

東方鎖定勝局後陸續換走主力，包括尾段換走門將葉鴻輝，由曾文輝入替。連同盃賽，東方復賽後5戰全勝，並藉傑志日前被冠忠南區逼和，以9戰18分重返榜首，領先傑志及富力R&F各一分，重奪爭標主導權，下周日煞科戰只要擊敗對富力，將繼2015/16年球季後再成港超盟主，兼成為三冠王。

東方主教練李志堅表示，即將迎接今季最後一場賽事，「所有事都靠自己」，只能盡力爭勝。李志堅上季帶領和富大埔作客擊敗富力，提早於港超封王，今季爭冠戰再遇冤家，李志堅笑言是巧合，又稱此前爭標形勢落後時，已有些準備放假的心態，如今機會重臨，笑言「壓力返晒來」：「當然很想做到三冠王，對球會、自己還是球迷也好，要看未來4天如何準備。」後衛梁冠聰說，球隊重奪爭冠主導權，但一日未踢，一日未知機會，但以球隊士氣，球員各司其職，「三冠王就等緊我們」。

愉園復賽後未嘗勝仗，最後一仗將鬥爭標的傑志，後衛黃浩然說，希望煞科戰能左右爭標形勢，以證明參賽非「陪跑」。

香港足球總會今午落實煞科日場地，東方於香港大球場決戰富力，傑志於旺角場鬥愉園，南區則在小西灣運動場對理文，3仗同於下午3時舉行。

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