轉會窗關閉｜西甲疫下交投淡靜　西維爾簽阿仙奴吉祥物成焦點 (15:55)

相關報道：英超｜阿仙奴解僱27年吉祥物扮演者 球迷批不公

服務阿仙奴27年的吉祥物扮演者Jerry Quy昨日被「解僱」，引起球迷不滿，不少球員及名宿大表不捨，車路士亦「加把口」在Twitter懷緬Gunnersaurus，西維爾則在Twitter公布「簽入」這隻吉祥物。在此之前，西維爾在轉會窗關閉前連簽兩將，包括由阿爾克馬爾以1200萬歐元（約10.9億港元）簽入奧沙馬艾迪里斯，亦以400萬歐元（約3650萬港元）簽入哈化柏林的荷籍中堅列卻克。

至於巴塞由祖雲達斯羅致的中場比真歷，以6000萬歐元成為西甲標王，而「地上最強」今夏共花1.24億歐元（約11億港元）買人，相比去年所花的2.73億歐元（約25億港元）大減逾五成。

皇馬回收多名球員，包括上季借往皇家蘇斯達的21歲新星馬田奧迪加特，以及借往馬略卡的久保建英，再將後者外借至維拉利爾，但「艦隊」整個夏天並沒花錢買人，加上出售阿舒拉夫、利古朗等，在轉會窗淨賺9850萬歐元（約9億港元）。

相關報道：轉會窗關閉丨曼聯連簽4將 卡雲尼讚魔迷熱情 柏迪4.5億當今夏最貴廠兵

轉會｜曼聯「壓哨」前勢連簽3將 阿特蘭大18歲翼鋒來投 阿仙奴4.5億羅致馬體會中場