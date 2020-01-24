轉會窗關閉丨曼聯連簽4將　卡雲尼讚魔迷熱情　柏迪4.5億當今夏最貴廠兵 (12:14)

轉會窗關閉前，曼聯收購兩名18歲小將，包括阿特蘭大的科特迪瓦籍前鋒迪亞路查奧爾，轉會費為1900萬鎊（約1.9億港元），以及彭拿路的烏拉圭籍翼鋒柏利迪斯（Facundo Pellistri），轉會費為900萬鎊（約9000萬港元）。傳言已久的卡雲尼及波圖左閘阿歷士迪尼斯，今晨亦落實加盟，迪尼斯轉會費為1500萬鎊（約1.5億港元），簽約4年，可續約一年。

自由身入「魔」的卡雲尼，簽約1年，同樣可續約1年，這名33歲烏拉圭隊射手表示：「很榮幸來到奧脫福，我在沒比賽時一直很努力，渴望為這支非凡的球隊作戰。我的生涯中，曾在最熱情的球迷面前踢球，我知道在這裏亦一樣，期待在此延續我的足球小故事。」

至於阿仙奴今晨豪花5000萬歐元（約4.5億港元），羅致27歲加納隊中場湯馬士柏迪，據報簽約4至5年，周薪25萬英鎊（約250萬港元）；兵工廠中場盧卡斯托拉拿則被借往馬體會。

其他「Big 6」球隊曼城、利物浦、車路士及熱刺，在轉會窗關閉日未添收購。反而今夏大手增兵的愛華頓，繼昨晚以3000萬鎊（約3億港元）羅致22歲英籍中堅賓葛菲特後，今晨再由羅馬借用瑞典隊30歲門將羅賓奧臣。至於修咸頓青訓出身的禾確特，被「拖肥」借回母會。

歐洲今夏十大轉會

球員 去向 身價估值/轉會費（歐元）

1.夏維斯（中場） 利華古遜→車路士 8100萬/8000萬

2.艾法美路（中場） 巴塞隆拿→祖雲達斯 5600萬/7200萬

3.域陀奧森漢（前鋒） 里爾→拿玻里 4000萬/7000萬

4.魯賓戴亞斯（後衛） 賓菲加→曼城 3500萬/6800萬

5.比真歷（中場） 祖雲達斯→巴塞隆拿 4500萬/6000萬

6.艾華路莫拉達（前鋒） 祖雲達斯→馬德里體育會 3600萬/5600萬

7.迪姆華拿（前鋒） RB萊比錫→車路士 6400萬/5300萬

8.芝維爾（後衛） 李斯特城→車路士 4000萬/5020萬

9.莫路伊卡迪（前鋒） 國際米蘭→巴黎聖日耳門 6000萬/5000萬

10.湯馬士柏迪（中場） 馬德里體育會→阿仙奴 -/5000萬

資料來源：transfermarkt

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