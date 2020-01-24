轉會｜曼聯「壓哨」前勢連簽3將 阿特蘭大18歲翼鋒來投 阿仙奴4.5億羅致馬體會中場 (22:57)

英國傳媒報道，33歲烏拉圭射手卡雲尼及波圖27歲巴西隊左閘阿歷士迪尼斯，今日雙雙抵達曼聯的卡靈頓訓練基地體測。自由身的卡雲尼將簽約至2022年6月，迪尼斯則簽約5年，轉會費為1540萬鎊（約1.5億港元）。另因轉會費未達共識，據報中堅基斯史摩寧未能轉投羅馬，將留在曼聯。

曾效力曼聯的烏拉圭名宿科蘭，力撐後輩可為曼聯帶來貢獻：「我相信卡雲尼在曼聯會有上佳表現，他加盟後亦可促進曼聯其他前鋒進步，他的為人處事和工作態度都值得學習。」

阿仙奴則開出4500萬鎊（約4.5億港元），觸發馬德里體育會中場湯馬士柏迪的買斷條款，冀趕及在轉會窗關閉前完成交易，據報這名27歲加納隊中場將簽約4年，周薪25萬鎊。而消息又指，阿仙奴將在交易中把同為防守中場的盧卡斯托拉拿換予馬體會。

卡雲尼離開巴黎聖日耳門（PSG）後，該隊昨借入愛華頓20歲意大利籍前鋒摩斯堅恩，以及波圖中場丹尼路彭利拿，卓普莫亭則轉投拜仁慕尼黑。拜仁同時借用祖雲達斯的杜格拉斯哥斯達一季，亦是這巴西翼鋒闊別3季後重返該德甲班霸。

英超榜首的愛華頓則簽入第5名新兵，以3000萬鎊（約3億港元）羅致英冠諾域治22歲英籍中堅賓葛菲特，簽約5年。熱刺將20歲翼鋒賴恩施斯隆，借至德甲賀芬咸一季。

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