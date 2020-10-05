港超｜林樂勤破入球荒保富力爭標希望 楊正光：以最壞打算做最好準備 (18:49)

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復賽前排頭兩位的富力及理文今午對壘，雙方均陣容不整，富力有中堅謝家強停賽，理文更有外援沙普夫、亞哥斯達、尼迪利、列斯奧及余煒廉，分別因停賽及受傷而缺陣，要由余沛康及黃俊皓串演中堅。

富力上半場控制形勢，戰至41分鐘打開紀錄，連續兩場正選的富力翼鋒林樂勤，接應角球攝入近柱頭槌破網，並取得個人今季首個入球。理文換邊後換入鄭兆均及梁嘉恆加強攻力，惟及後無論中村祐人、談樂軒，還是後備入替的小將張憙延攻門均未能扳平。富力終維持1：0勝局完場，但富力中堅羅拔圖是役領今季第5面黃牌，煞科日鬥東方要停賽。

富力賽後9戰17分，對賽成績不及同分的傑志居次，8戰15分的東方將於明午在旺角場鬥榜尾的愉園，若全取3分將重返榜首。理文則9戰13分，提早一輪宣告爭標無望。

富力復賽前領先3分排榜首，復賽後4仗2勝1和1負失爭標主導權，即使最後一仗擊敗東方，也要視乎傑志對愉園的賽果方知能否奪冠，主教練楊正光說：「很多事仍然可以發生，沒有必然，我們會以最壞打算做最好準備，寄望最後一仗能擊敗東方。」他續道，復賽前球隊士氣正盛，但復賽後受不少額外因素，令球隊失去很多上半季建立的東西：「主力利安高及梁諾恆離隊、新加盟的徐宏傑及林恩許都不能參賽復賽，球隊板凳深度完全不足夠，緊密的復賽賽程對我們是很吃力，人腳不太足夠下，對備戰也是很大打擊。」理文助教曾昭達說，在疫情下能再次比賽，即使失爭冠機會當下亦非重要，寄望球隊下季重上軌道。

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