數讀英超丨紅軍紅魔同遭血洗　首次齊失最少6球　高普：創造錯誤的歷史 (12:25)

數讀英超雙「紅」恥敗夜

4：曼聯出戰1079場英超賽事以來，隊史首次半場失4球

5：摩連奴以5球淨勝曼聯，為7年來再有英超領隊以此入球差擊敗舊東家，對上一次為羅渣士領利物浦以5：0挫史雲斯

6：兩支傳統勁旅首次同日失6球或以上，亦是紅魔歷來第3次英超單場失6球

7：利物浦是67年來首支英格蘭頂級聯賽衛冕球隊失7球，對上一次是1953年的阿仙奴

7：利物浦自1963年4月在聯賽作客以2：7不敵熱刺後，逾半世紀以來首次單場失7球

10：阿士東維拉射手奧尼屈堅斯今仗「戴帽」，為歷來第10人在英超單場三破利物浦大門

紅軍領隊高普寫下執教生涯最大敗仗，賽後表示：「所有垃圾東西和錯誤都出現在今場比賽，真希望可以重新再踢一次，但今晚表現糟糕，我必須承認，而無法改變。誰想要2：7的敗仗？我們之前對自己說要創造歷史，這顯然屬錯誤那種。」

今仗把關的阿祖安卡斯迪路開賽4分鐘犯錯，以致利物浦早段失球，令艾利臣何時復出備受關注，尤其是紅軍在國際賽期後將迎來默西塞德郡打吡，惟高普稱他鐵定續缺陣，料需養傷6周。

蘇斯克查自言經歷最糟糕一天，他表示：「這表現太尷尬，所有球員都感到受傷，我作為領隊亦受傷，是最差的一天，但我須為此負責。」安東尼馬迪爾是役28分鐘和拉美拿互有動作，後者倒地後被罰黃牌，馬迪爾則直接領紅被逐，令紅魔大部分時間踢少一人，蘇帥暗諷拉美拿「插水」：「對方用手臂架着安東尼的喉嚨，隔兩秒後再跌倒，這對我來說絕對是個笑話。安東尼做得好，沒故作跌倒，也沒有借此送對手離場。」

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