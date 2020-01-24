英超：有片｜曼城打和列斯聯　哥帥開季戰績再破新低　僅戰3仗拒認爭標無望 (19:31)

曼城續缺前鋒阿古路及加比爾捷西斯，再次被迫排出無鋒陣。17分鐘，史達寧接應新兵費倫托利斯傳球後，在左路勁射先開紀錄。59分鐘，曼城門將艾達臣摩拉斯打手槌失誤，被新加盟的列斯聯鋒將洛迪高摩蘭奴門前扳平完場。曼城3戰得4分，平了哥迪奧拿在2008年開始執教生涯的最差成績，他當時帶領巴塞隆拿開季入7球失3球，曼城現入6球失7球則是更差。

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哥迪奧拿說：「我不會在3場聯賽後，便預測能否贏得冠軍，又或者對手是否已有很大的優勢。我知道我的球員何時回歸，作為領隊，我滿意他們一直以來的表現。球隊目前離最佳仍有點距離，亦不幸地已失5分。」兩軍今仗共有35次攻門，哥帥稱讚與由比爾沙執教的列斯聯，為球迷提供了一場具娛樂性的比賽，「這是一場兩軍都亟欲爭勝的賽事」。史達寧亦說：「大軍人數有限，我們仍有此表現。國際賽檔期後，己隊狀態應會更佳。」

「升班馬」列斯聯2勝1和1負，得7分排第5位，與第6的紐卡素同分。「喜鵲」今晨藉新兵鋒將哥林威爾遜先助攻後梅開二度，主場以3：1輕取般尼。哥林威爾遜今季英超上陣4次獨取4球；般尼賽後3戰皆北包尾。

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