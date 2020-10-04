港超︱傑志遭南區逼和優勢減　三強爭標鬥到最後一輪 (18:15)

傑志賽前領先東方龍獅及富力R&F分別1分及2分，只要餘下兩仗取勝即相隔一季重奪港超錦標。今仗面對南區，傑志起用加維蘭伙拍高美斯，以雙箭頭攻堅。兩軍一周前在菁英盃交手，最終傑志贏3：1捧盃，今次南區有新外援佐佐木周及史提芬彭利拿復出，傑志受限於門將謝德謙及守將列文領軍的防線，半場兩軍互無紀錄。

換邊後，傑志先後有蘇沙勁射及高美斯把握敵衛失誤半單刀，惟均被謝德謙化解。「藍鳥」換入復賽後表現出色的陳晉一，並於73分鐘打破僵局，高美斯於左路乘對手失誤壓入禁區後傳中，加維蘭門前撞射中柱彈入，為傑志領先1：0。傑志及後有門將王振鵬因膝傷退下火線，由郭劍橋入替。84分鐘，南區左路開出罰球，夏志明及列文先後接應再傳送入禁區，日籍守將川瀨浩太力壓李毅凱頂入，為南區扳平1：1。尾段傑志傾力反撲，球員有多次在禁區內跌倒，但球證何煒昇未有示意，雙方終各得一分。

傑志失分後爭標形勢再添變數，「藍鳥」9戰17分，領先踢少一場的東方及富力分別2分及3分。未來兩日在旺角大球場的閉門賽事，富力先在明午對陣理文，東方後日鬥愉園，隨時再令前列排名大執位。一旦東、富皆勝，下周日（11日）的煞科日，傑志除了要擊敗愉園，同時需取決東方大戰富力的賽果，才能決出今季港超冠軍誰屬。

傑志總教練朱志光承認，對失爭標主導權感失望，更形容感覺像「跌了銀包，拾回但不見金錢」。對於今仗失分，他稱球隊主導賽事，對方攻門「一隻手數得晒」，但對手無冠可爭踢「風流波」，反而沒包袱，己隊球員或受爭標壓力影響，未能把握一些「應入的入球機會」，又稱王振鵬傷出，或影響失球時的佈防。

今仗為南區力挽狂瀾的謝德謙表示，球隊踢出部署，高興能取回分數，但提及球隊需反思為何能先後打和富力及傑志，但面對榜尾的愉園亦打和失分：「球隊需要有穩定表現，對富力及傑志有好表現，對弱旅反而失分，這方面需要檢討。」南區在煞科戰對理文，阿謙稱會繼續以復賽首場勝仗為目標。

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