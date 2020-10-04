英超｜轉會窗周一關閉　曼聯或壓哨簽卡雲尼　辛祖入魔成疑 (14:48)

歐洲五大聯賽夏季轉會窗將於周一（5日）關閉，英超球隊曼聯或再「壓哨」簽人。多個傳媒報道，「紅魔」將簽入已成為自由身的射手卡雲尼，雙方簽約2年，年薪約1000萬歐元（約9079萬港元）。這名33歲烏拉圭隊前鋒盛傳準備飛往曼徹斯特體測，以趕及轉會窗關閉前加盟曼聯。

今年6月約滿離開巴黎聖日耳門（PSG）的卡雲尼，今夏一直尋找新東家，與賓菲加及馬德里體育會等隊扯上關係，直至近日才有突破進展。英國《BBC》、《天空體育》及《ESPN》等多個傳媒報道，卡雲尼願意加盟曼聯，將簽約2年，球會已跟經理人達成加盟協議，談妥年薪和佣金，周薪約20萬歐元，年薪1000萬歐元，這名33歲烏拉圭隊前鋒將於日內飛往曼徹斯特體測，最快明日宣布加盟。

曼聯於今屆歐聯分組賽與PSG同在H組，若轉會成事，卡雲尼將有機會倒戈。卡雲尼效力PSG的7季上陣301場入200球，是兩屆法甲神射手，但上季受傷患等因素影響失去正選，僅上陣22場入7球。他此前效力拿玻里，亦是2012/13球季成為意甲神射手。

曼聯今夏僅簽入荷蘭隊中場雲迪碧克，若卡雲尼來投，紅魔或不會買斷明年1月借用期滿的中鋒恩哈路。另外，《泰晤士報》報道，曼聯將對垂青已久的多蒙特翼鋒查頓辛祖，開出1.1億歐元（約9.99億港元）的終極報價，包括9500萬歐元轉會費，再加1500萬歐元浮動條款；同時仍在嘗試羅致波圖左閘阿歷士迪尼斯。

現任英冠球隊打比郡球員兼助教的曼聯名宿朗尼，今日在《泰晤士報》專欄撰文，提及對於曼聯今夏一直將查頓辛祖視為為頭號目標感費解，認為紅魔已有拉舒福特、安東尼馬迪爾及格連活特這類速度快的邊路前鋒，應優先羅致哈利卡尼這類傳統正中鋒。而曼聯如今羅致卡雲尼，或正符合朗尼的期望。

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