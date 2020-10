歐霸｜AC米蘭破紀錄互射12輪極刑險勝　分組賽惡鬥些路迪里爾　熱刺阿仙奴抽上籤 (21:32)

有伊巴謙莫域染疫缺陣的AC米蘭,與里奧艾維90分鐘後各一言和,卻被對方在加時初段反超前,至完場前因敵衛波夫高域犯天條「兩黃一紅」,「紅黑兵團」由查漢奴古操刀得手逼和2:2,然後互射極刑險勝9:8,避過爆冷出局。AC在歐霸抽籤與蘇超次席些路迪、法甲二哥里爾及捷克甲組榜首的布格斯巴達同編在H組。另一意甲球隊拿玻里也需在F組惡鬥皇家蘇斯達、阿爾克馬爾和列積卡。後者昨憑難得一遇的烏龍球,淘汰哥本哈根。

熱刺憑哈利卡尼連中三元、盧施素梅開二度、盧卡斯莫拉及下半場上陣的迪利阿里建功,以7:2淘汰海法馬卡比,巧合的是,熱刺剛好1年前在歐聯分組賽主場以2:7慘負後來的冠軍拜仁慕尼黑。熱刺J組對手是盧多格德斯、寧斯和安特衞普,至於前屆亞軍阿仙奴的B組對手是維也納迅速、莫迪和鄧達克;李斯特城的G組對手是布拉加、AEK雅典和索爾亞。歐霸各組首、次名出線,連同8支歐聯分組賽第3名,將共有32隊踢淘汰賽。

歐霸分組賽抽籤結果:

A組:羅馬、年青人、克盧日、索菲亞中央陸軍

B組:阿仙奴、維也納迅速、莫迪、鄧達克

C組:利華古遜、布拉格斯拉維亞、比亞斯華夏普爾、尼斯

D組:賓菲加、標準列治、格拉斯哥流浪、列治普斯納

E組:燕豪芬、PAOK、格蘭納達、奧莫尼亞

F組:拿玻里、皇家蘇斯達、阿爾克馬爾、列積卡

G組:布拉加、李斯特城、AEK雅典、索爾亞

H組:些路迪、布拉格斯巴達、AC米蘭、里爾

I組:維拉利爾、卡拉巴克、特拉維夫馬卡比、施華斯

J組:熱刺、盧多格德斯、寧斯、安特衛普

K組:莫斯科中央陸軍、薩格勒布戴拿模、飛燕諾、禾夫斯貝加

L組:真特、貝爾格萊德紅星、賀芬咸、利巴域

