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歐霸｜AC米蘭破紀錄互射12輪極刑險勝　分組賽惡鬥些路迪里爾　熱刺阿仙奴抽上籤 (21:32)

AC米蘭今晨歐霸附加賽激戰120分鐘後，作客以2：2逼和里奧艾維，之後經破紀錄互射極刑12輪，以9：8險勝，復在晚上的分組賽抽下籤，在H組與些路迪、布拉格斯巴達及里爾爭取兩個出線席位。至於今晨主場以7：2大破海法馬卡比的熱刺及阿仙奴則抽上籤。

有伊巴謙莫域染疫缺陣的AC米蘭，與里奧艾維90分鐘後各一言和，卻被對方在加時初段反超前，至完場前因敵衛波夫高域犯天條「兩黃一紅」，「紅黑兵團」由查漢奴古操刀得手逼和2：2，然後互射極刑險勝9：8，避過爆冷出局。AC在歐霸抽籤與蘇超次席些路迪、法甲二哥里爾及捷克甲組榜首的布格斯巴達同編在H組。另一意甲球隊拿玻里也需在F組惡鬥皇家蘇斯達、阿爾克馬爾和列積卡。後者昨憑難得一遇的烏龍球，淘汰哥本哈根。

熱刺憑哈利卡尼連中三元、盧施素梅開二度、盧卡斯莫拉及下半場上陣的迪利阿里建功，以7：2淘汰海法馬卡比，巧合的是，熱刺剛好1年前在歐聯分組賽主場以2：7慘負後來的冠軍拜仁慕尼黑。熱刺J組對手是盧多格德斯、寧斯和安特衞普，至於前屆亞軍阿仙奴的B組對手是維也納迅速、莫迪和鄧達克；李斯特城的G組對手是布拉加、AEK雅典和索爾亞。歐霸各組首、次名出線，連同8支歐聯分組賽第3名，將共有32隊踢淘汰賽。

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歐霸分組賽抽籤結果：

A組：羅馬、年青人、克盧日、索菲亞中央陸軍

B組：阿仙奴、維也納迅速、莫迪、鄧達克

C組：利華古遜、布拉格斯拉維亞、比亞斯華夏普爾、尼斯

D組：賓菲加、標準列治、格拉斯哥流浪、列治普斯納

E組：燕豪芬、PAOK、格蘭納達、奧莫尼亞

F組：拿玻里、皇家蘇斯達、阿爾克馬爾、列積卡

G組：布拉加、李斯特城、AEK雅典、索爾亞

H組：些路迪、布拉格斯巴達、AC米蘭、里爾

I組：維拉利爾、卡拉巴克、特拉維夫馬卡比、施華斯

J組：熱刺、盧多格德斯、寧斯、安特衛普

K組：莫斯科中央陸軍、薩格勒布戴拿模、飛燕諾、禾夫斯貝加

L組：真特、貝爾格萊德紅星、賀芬咸、利巴域

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