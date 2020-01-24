賽車︱本田宣布後年撤出F1　紅牛陷困局　評述員陳恩能：或要再與雷諾合作 (18:33)

本田於2015年重新加入F1，為麥拿侖提供引擎。雖然自去年起計，與紅牛及艾法托利（通稱紅牛二隊）5次贏得分站冠軍，但與平治仍有一段距離，而今年疫情令經濟下行，成為撤資的導火線。

本田F1營運總監山本雅史稱：「支出確實是最大的問題，我們要計算未來規例下的使費。我們也留意到所有汽車製造商也有困難，特別是電動車市場日漸壯大，所以我們內部討論後，決定集中資源。」紅牛領隊漢拿就對本田的決定表示理解：「我們想長遠留在F1，會努力評估及尋持各解決辦法，出戰2022年及之後的比賽。」

本田退出亦意味F1將只剩下平治、法拉利及雷諾提供引擎。值得一提的是，雖然現時的F1引擎規例將在明年尾屆滿，但據報多隊同意延長研發限制至2025年，意味平治未來數年仍可能繼續壟斷。

F1評述員陳恩能指出，紅牛料先向平治及法拉利尋求合作，而根據賽例，如紅牛未能自行找到引擎商，將由當季車隊使用佔比最少的一家提供。由於來季麥拿侖轉用平治引擎，雷諾不會再有顧客隊，意味他們或要與紅牛再合作。陳恩能又預計本田今次重組，或為年內進軍電動方程式（FE）鋪路，很可能收購其中一支現役車隊。

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