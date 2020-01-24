高級組銀牌｜艾華頓三膺決賽MVP　李志堅讚「相當難得」　陳曉明為球員嚴守隔離令感驕傲 (20:19)

艾華頓於2017/18年球季代表陽光元朗，在銀牌決賽交出1入球1助攻，助該支地區球隊以3：0大勝東方龍獅。他之後改投東方，兩年後再在這項決賽造出「1+1」的成績，由當年破壞東方的銀牌夢，成為重奪錦標的功臣，今季兩項盃決賽都有建功兼成決賽MVP。

東方主教練李志堅上屆領軍和富大埔殺入銀牌決賽，惟終以2：3不敵傑志，如今終首嘗高舉銀牌獎盾，他笑稱自己比球隊還緊張，感激球員在酷熱天氣下，仍不惜氣力踢出部署。他亦讚艾華頓是「相當難得的球員」：「他的身體質素各方面都很出色，但大家都很熟悉他的踢法，所以其他球員走動配搭，令他有機會突圍也是關鍵。」

李志堅首季接掌東方，即達成目標取得下季亞洲資格兼奪雙冠。縱聯賽暫落後傑志1分，但他稱會續爭做「三冠王」：「球會方針有1至3年計劃，下季我們會望遠點，商討如何部署踢亞洲賽。今季無論如何，我會給球員100分，他們的投入和付出是肯定的。」被問到早前評估聯賽假想敵沒提及傑志有否後悔，他笑言「人總會犯錯」：「當時只是看分數和賽程判斷形勢。傑志最多可獲22分，我們則是21分，但兩隊沒機會再對碰，我的宗旨是盡力踢，取最多分數即21分為目標。」東方餘下兩仗將對愉園及富力。

理文未能繼去年菁英盃再在旺角場奪冠，主教練陳曉明讚球員已盡最大努力，以及為復賽犧牲甚多，包括嚴格遵守家居隔離，似乎暗有所指：「球員作為香港運動員一分子，這段時間盡忠職守，很有紀律沒外出留在家，就算未能捧盃，我也為球員感到驕傲。」對於中堅余煒廉傷出，他則稱這非左右賽果主因：「入替的談樂軒亦踢得不錯，球隊組織漂亮，射門機會可能比東方還要多，惟勝負往往一線之差。」

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