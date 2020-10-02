高級組銀牌｜東方2:0挫理文一周取雙冠 11度成銀牌盟主 (17:30)

旺角大球場事隔近9個月再次舉行賽事，亦是復賽近3周以來首次起用。原定2月9日舉行的銀牌決賽，最終延期近8個月才開戰。爭取一周雙冠的東方，季中加盟兩大射手盧卡斯及辛祖不合上陣資格，由黃威及鍾偉強支援艾華頓攻堅。理文有首席射手尼迪利停賽，由27歲澳門隊前鋒梁嘉恆今季首次正選，亦是他自3月中後再獲落場。

賽事閉門舉行，惟續有數名東方球迷及街坊，站上旺角場的場邊圍欄，扶着圍欄上觀戰，他們的打氣聲持續傳遍球場內。不過，相比東方5日踢兩場決賽，理文有一周時間備戰，在上半場較佔優， 前場逼搶令東方守將疲於奔命，但威脅埋門不多。理文翼鋒基華尼頓扣過敵衛後射門，日前獲特區政府社會服務獎的東方門將葉鴻輝撲出，已是理文上半場最具威脅攻門，東方則受制理文佈防連番越位。完半場前理文後衛余煒廉後上攻門與東方左閘黃梓浩相撞，最後二人傷出先後換走，半場互無紀錄。

東方換邊後換入中華台北隊翼鋒陳浩瑋加強攻力，他先在一次右路突破再傳中，惟隊友門前慢一步未能起腳。但這名今季加盟的28歲鋒將，在76分鐘接應艾華頓傳中撞射破網，替東方打破僵局，兼攻入今季第2個入球。每次在決賽都有好表現的艾華頓完場前再做「關鍵先生」，在87分鐘攻門先被撲出，取球後扣過理文門將袁皓俊射空門埋齋，東方終以2：0擊敗理文，成為「雙冠王」。

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