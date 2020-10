英聯盃︱阿仙奴再12碼殺利物浦　阿迪達8強師徒戰鬥曼城哥帥（附精華） (16:44)

阿仙奴在季初社區盾12碼射贏利物浦,但在3日前的英超則作客1:3落敗,今晨再臨晏菲路。雙方均作大幅度輪換,90分鐘內互無紀錄。惟法定時間作出7次撲救的尼奴,在互射12碼再擋出奧歷治及哈利威爾遜的主射,令阿仙奴贏5:4晉級。這名28歲德國門將賽後稱,自己即使上季尾曾養傷一段時間,但從不擔心正選位置,受已轉投阿士東維拉的達米安馬天尼斯動搖:「球會給我的感覺,不論是過去、現在或未來,都會是1號門將。希望下次不用互射12碼就能勝出。」

阿仙奴在賽後卻抽下籤,需年底舉行的8強迎戰衛冕冠軍曼城。另一英超對決則是昨日贏波的愛華頓和曼聯。兩支英冠代表則會越級挑戰:史篤城今晨作客1:0小勝上屆亞軍維拉,將迎戰熱刺;3球大勝富咸的英冠球隊賓福特,首闖英聯盃8強亦有主場之利,將鬥紐卡素。

另外,前阿仙奴前鋒、現效力丹麥第4級聯賽球隊Tårnby FF的賓特拿近日出新書,大談當年曾被兵工廠前帥雲格挽留,但不被名宿亨利認可。

