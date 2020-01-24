英聯盃︱阿仙奴再12碼殺利物浦　阿迪達8強師徒戰鬥曼城哥帥（附精華） (16:44)

阿仙奴在季初社區盾12碼射贏利物浦，但在3日前的英超則作客1：3落敗，今晨再臨晏菲路。雙方均作大幅度輪換，90分鐘內互無紀錄。惟法定時間作出7次撲救的尼奴，在互射12碼再擋出奧歷治及哈利威爾遜的主射，令阿仙奴贏5：4晉級。這名28歲德國門將賽後稱，自己即使上季尾曾養傷一段時間，但從不擔心正選位置，受已轉投阿士東維拉的達米安馬天尼斯動搖：「球會給我的感覺，不論是過去、現在或未來，都會是1號門將。希望下次不用互射12碼就能勝出。」

阿仙奴在賽後卻抽下籤，需年底舉行的8強迎戰衛冕冠軍曼城。另一英超對決則是昨日贏波的愛華頓和曼聯。兩支英冠代表則會越級挑戰：史篤城今晨作客1：0小勝上屆亞軍維拉，將迎戰熱刺；3球大勝富咸的英冠球隊賓福特，首闖英聯盃8強亦有主場之利，將鬥紐卡素。

另外，前阿仙奴前鋒、現效力丹麥第4級聯賽球隊Tårnby FF的賓特拿近日出新書，大談當年曾被兵工廠前帥雲格挽留，但不被名宿亨利認可。

英聯盃8強抽籤形勢

阿仙奴vs.曼城

愛華頓vs.曼聯

史篤城vs.熱刺

賓福特vs.紐卡素

註：前者主場

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