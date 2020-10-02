歐聯抽籤｜C朗美斯狹路相逢　衛冕拜仁鬥馬體會　曼聯陷死亡之組 (00:24)

32支球隊分成8組，由車路士名宿杜奧巴及馬路達負責抽籤，前者同時領取2020年歐洲足協主席獎，以表揚他在球場內外的貢獻。抽籤焦點在祖雲達斯在G組遇上巴塞隆拿，亦是C朗拿度自2018年夏離開西甲，經過兩季後於歐聯分組賽再與今夏曾傳離隊風波的宿敵美斯交手。C朗與美斯歷來在歐聯交手5次，美斯2勝2和1負略佔優，美斯當中入3球，C朗則未開齋；其餘同組為基輔戴拿模及費倫斯華路士。

H組是另一死亡之組，曼聯繼前屆歐聯16強，再遇法甲豪門巴黎聖日耳門，同組還有巴沙克舒希及上屆打入歐聯4強的RB萊比錫；其餘英超球隊曼城和利物浦抽好籤。「藍月」在C組遇波圖、奧林比亞高斯及馬賽；紅軍在D組對手為阿積士、阿特蘭大及米迪蘭特，車路士則在E組遇歐霸冠軍西維爾。

衛冕的拜仁慕尼黑在A組惡鬥馬德里體育會；皇家馬德里在B組遇上國際米蘭。歐聯首輪賽事於本月21及22日舉行，在一個半月內於即12月8及9日前，完成6輪分組賽。

今年歐聯獎項同時出爐公布，冠軍拜仁成大贏家，紐亞、甘美治、羅拔利雲度夫斯基分別獲選為最佳門將、後衛、前鋒；最佳中場則由曼城的奇雲迪布尼奪得。

歐聯分組抽籤結果

A組：拜仁慕尼黑、馬德里體育會、薩爾斯堡、莫斯科火車頭

B組：皇家馬德里、薩克達、國際米蘭、慕遜加柏

C組：波圖、曼城、奧林比亞高斯、馬賽

D組：利物浦、阿積士、阿特蘭大、米迪蘭特

E組：西維爾、車路士、卡斯洛達、雷恩

F組：辛尼特、多蒙特、拉素、布魯日

G組：祖雲達斯、巴塞隆拿、基輔戴拿模、費倫斯華路士

H組：巴黎聖日耳門、曼聯、RB萊比錫、巴沙克舒希

2019/20球季歐聯部分得獎名單

最佳門將：紐亞（拜仁慕尼黑）

最佳後衛：甘美治（拜仁慕尼黑）

最佳中場：奇雲迪布尼（曼城）

最佳前鋒：羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑）

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