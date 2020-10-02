銀牌｜今午演壓軸一項盃賽　東方鬥理文爭一周雙冠　森巴兵成焦點 (01:00)

高級組銀牌決賽 東方龍獅vs.理文 開賽時間：15：00 地點：旺角大球場

球壇對上一次在旺角場比賽，已是今年1月12日菁英盃分組賽東方對標準流浪。銀牌決賽原定2月舉行，因疫情延遲近8個月才開戰，亦是自上月中復賽以來，首次起用旺角場比賽。東方自2016年贏得銀牌後，之後兩屆決賽均鎩羽而歸，惟這老牌球隊周一贏得足總盃，打破3季錦標荒，4日後迎第2場決賽氣勢如虹。球員一季內不能為兩隊參加同一盃賽，季中加盟東方的兩大射手盧卡斯及辛祖因而缺陣，惟球隊仍有艾華頓聯同陳浩瑋及鍾偉強等翼鋒攻堅。

29歲的艾華頓在近年盃賽決賽都有佳作，效力佳聯元朗時，在2018年銀牌決賽交出入球及助攻，以3：0大勝現時東家的東方，助這支區隊相隔50年再捧此錦標。日前足總盃決賽，他亦奠勝，兩屆決賽均獲選最有價值球員。辛祖及盧卡斯缺陣下，艾華頓在前場更顯重要。隊長梁振邦稱，喜見球隊近兩仗保持不失，籲隊友續保持集中。

理文則爭取繼上季菁英盃後，連續兩季在旺角場奪標，然而暫列港超射手榜之首的尼迪利累積5面黃牌，今場停賽。主教練陳曉明提及，上半季聯賽曾在尼迪利缺陣下擊敗東方，相信基華尼頓及亞哥斯達等外援，能分擔尼迪利的場上工作。

理文第3季參加港超，上季贏得菁英盃，為隊史首座錦標，如今打入銀牌決賽，陳曉明表示，球會上下均渴望取得這獎盃：「就算球會有好的發展計劃，但結果永遠最重要，無成績支持對管理層會有壓力。疫情打亂原本計劃，復賽後成績亦減低聯賽爭標機會，球隊上下都感失望，但既然計劃趕不上變化，只能用最大努力打好這場決賽，希望以銀牌冠軍，回報今季一直以來的努力。」

理文有一周時間備戰，較東方多4天，但陳曉明說，東方陣容龐大有足夠兵源，認為臨場發揮才是勝負關鍵：「東方以死球威脅見稱，我們上場聯賽對傑志兩個失球都來自死球，這必須要改善。」

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