歐聯｜分組賽今晚抽籤　拜仁踏衛冕路前挫蜂兵　奪德超盃今年擸5冠 (19:01)

拜仁慕尼黑今晨（1日）於德國超級盃，雖被老對手多蒙特下半場追平，但甘美治被推跌後倒地後腳施射，以3：2險勝對手，第八度奪得此項錦標，亦是連同歐聯、歐超盃等今年第5冠。新季歐聯今晚在瑞士為分組賽抽籤，拜仁與歐霸盟主西維爾等同處第一檔次。
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拜仁周日於德甲意外地不敵賀芬咸，但轉戰德超盃早段憑哥倫天杜利素開紀錄，再有湯馬士梅拿接應小將艾方素戴維斯助攻，以頭槌領先2：0。多蒙特完半場前有祖利安白蘭特追回一球，助攻的艾寧夏蘭特再於換邊後禁區破網扳平。
戰至82分鐘，甘美治一次門前射門被擋出，再被對手推跌，但在地上後腳補射奠勝，助拜仁以3：2擊敗蜜蜂兵團，第8次捧起德超盃。連同德甲、德國盃、歐聯及歐超盃，拜仁在2020年橫掃5冠。而新季歐聯分組賽今晚香港時間11時抽籤，這支上屆歐聯冠軍位處第一檔次，同一檔次尚有西維爾、皇家馬德里、利物浦、祖雲達斯、巴黎聖日耳門、辛尼特及波圖，第2檔次則有巴塞隆拿、曼城等。
第1檔次
拜仁慕尼黑、西維爾、皇家馬德里、利物浦、祖雲達斯、巴黎聖日耳門、辛尼特、波圖（葡萄牙）
第2檔次
巴塞隆拿、馬德里體育會、曼城、曼聯、薩克達、多蒙特、車路士、阿積士
第3檔次
基輔戴拿模、RB萊比錫、國際米蘭、奧林比亞高斯、拉素、卡斯洛達、阿特蘭大、薩爾斯堡
第4檔次
莫斯科火車頭、馬賽、布魯日、慕遜加柏、巴沙克舒希、米迪蘭特、雷恩、費倫斯華路士
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