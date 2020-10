歐聯｜分組賽今晚抽籤　拜仁踏衛冕路前挫蜂兵　奪德超盃今年擸5冠 (19:01)

拜仁周日於德甲意外地不敵賀芬咸,但轉戰德超盃早段憑哥倫天杜利素開紀錄,再有湯馬士梅拿接應小將艾方素戴維斯助攻,以頭槌領先2:0。多蒙特完半場前有祖利安白蘭特追回一球,助攻的艾寧夏蘭特再於換邊後禁區破網扳平。

戰至82分鐘,甘美治一次門前射門被擋出,再被對手推跌,但在地上後腳補射奠勝,助拜仁以3:2擊敗蜜蜂兵團,第8次捧起德超盃。連同德甲、德國盃、歐聯及歐超盃,拜仁在2020年橫掃5冠。而新季歐聯分組賽今晚香港時間11時抽籤,這支上屆歐聯冠軍位處第一檔次,同一檔次尚有西維爾、皇家馬德里、利物浦、祖雲達斯、巴黎聖日耳門、辛尼特及波圖,第2檔次則有巴塞隆拿、曼城等。

拜仁慕尼黑、西維爾、皇家馬德里、利物浦、祖雲達斯、巴黎聖日耳門、辛尼特、波圖(葡萄牙)

巴塞隆拿、馬德里體育會、曼城、曼聯、薩克達、多蒙特、車路士、阿積士

基輔戴拿模、RB萊比錫、國際米蘭、奧林比亞高斯、拉素、卡斯洛達、阿特蘭大、薩爾斯堡

莫斯科火車頭、馬賽、布魯日、慕遜加柏、巴沙克舒希、米迪蘭特、雷恩、費倫斯華路士

其他報道:港超|謝家強早段犯手球 傑志靠蘇沙射破十人富力 升榜首爭標形勢佳

其他報道:NBA|一眉轟34分領湖人挫熱火響頭炮 創總決賽新丁第4高(附精華)

🏆 Who qualified? Who is in which pot? Who can play who? When are the matches?



👇 Everything you need to know ahead of today's #UCLdraw!

— UEFA (@UEFA) October 1, 2020