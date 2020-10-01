港超｜謝家強早段犯手球　傑志靠蘇沙射破十人富力　升榜首爭標形勢佳 (17:55)

富力復賽前在聯賽領先3分居首，但扣除沒有參加復賽的4隊戰績，以及上周被冠忠南區逼和後，今仗賽前以7戰14分排次席，僅比第3的傑志多1分。傑志有隊長黃洋、唐建文等缺陣菁英盃決賽的主力復任正選，有6日時間迎接今戰，最終獲准參加復賽的射手加維蘭首次「擔正」。富力周一在足總盃決賽落敗後沿用8名正選，新中堅杜度則重返正選。

傑志上半場攻勢佔優，連番攻入對方禁區，17分鐘有蘇沙左路射門，富力門將周煜辰撲出不遠，被傑志小將羅梓駿門前補中，取得今季個人第一球，助傑志領先1：0。及後富力前鋒迪布利在禁區被黃洋鏟跌，但球證譚炳煥未有示意。24分鐘出現關鍵一幕，傑志長傳反擊攻入禁區，周煜辰出迎，在加維蘭施壓下解圍不遠，後者射門省中富力後衛謝家強手部，譚炳煥直指12碼兼出示紅牌逐他離場，加維蘭首次主射因隊友提早走入禁區而重射，惟這名29歲西班牙籍前鋒再破網，為新東家攻入首球，「藍鳥」半場領先2：0。因投訴球證判決，富力的周煜辰、杜度及助教均領黃牌。

換邊後，富力換入射手基奧雲尼傾力反撲，加上傑志換入兩名小將，讓這名37歲老將有機可乘。他先在67分鐘藉對方中堅艾里奧解圍省中迪布利，再接應後者助攻撞射追回一球。9分鐘後，基奧雲尼把握黃洋犯錯梅開二度扳平。不過傑志在80分鐘有丹尼左路傳中，蘇沙門前撞射掛網，結果藍鳥憑這入球以3：2擊敗爭標對手富力。

傑志復賽首仗不敵東方，但之後聯賽兩連勝，現以8戰16分升上榜首，領先東方龍獅及富力分別1分及2分，只要餘下兩仗擊敗榜尾兩隊冠忠南區及愉園，即可闊別一季後重奪港超冠軍。

傑志總教練朱志光說，仍未是談論爭冠時候，冀麾下不要自滿，並提及下半場踢多一人反被壓制，需要檢討。黃洋稱，球隊被追平後沒因而失信心，最後10分鐘奠勝證明鬥志。

富力主帥楊正光表示，在踢少一人下曾追平，盛讚球員落力：「這段時間很艱難，賽程、額外因素、球證判決等，戰果當然令人失望，也令爭標形勢變得很被動，但我想感謝球員的付出。」對於球證的判決，他笑言不止是今日的事，這亦是比賽一部分，雖有不滿但只能接受，「為香港足球，希望大家都要進步。」富力餘下兩仗需惡鬥理文及東方。

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