NBA｜一眉轟34分領湖人挫熱火響頭炮　創總決賽新丁第4高(附精華) (16:30)

AD之前7季效力新奧爾良塘鵝，季後賽均早早出局，今季轉投湖人。在其總決賽首戰，教練禾高以中鋒D侯活正選協助他，但湖人早段先落後10：23。不過，他們之後提高3分命中率，多達8將曾得手，22分鐘打出75：30的攻勢，一度反超前32分。落敗的熱火更有射手迪加積及大前鋒艾迪比約傷出，前者據報足底筋膜撕裂，總決賽餘下數仗難再上陣；艾迪比約則未知是否早前的左肩傷復發。

對於首戰總決賽，AD承認曾感到緊張，但慶幸及時回勇：「早段經常可上罰球線，看着球穿針入網，自己也安穩一點，也更夠膽起手。球員生涯就是等待這時刻，所以我會把握。卡度維普爾也射入了兩球3分，拯救了我們。」AD今場10次罰球全中，21次外投11中，取得34分，除了是總決賽新丁史上第4高，亦屬為湖人首戰總決賽的球員得分榜第3位，僅次奧尼爾及佐治麥肯。這場首回合賽事，亦是勒邦占士第50場總決賽，他錄得25分13籃板及9助攻，賽後盛讚AD攻防稱職。

總決賽最遲在兩周內完成，但NBA賽會表示，仍待確認下季安排。NBA總裁阿當施華表示，5月時曾抗拒以隔離泡泡形式作賽，而疫苗研發不是下季觀眾重新入場的唯一考慮因素。另外，已離任洛杉磯快艇主帥的李華士，據報獲塘鵝及費城76人招手。

相關報道：新冠肺炎｜籃總周六恢復港隊訓練 明年3月復辦甲一

相關報道：NBA｜木狼新星涉爆竊藏毒被捕 占士舊隊友獲獨行俠班主救濟

其他報道：法網｜細威因傷退賽未平大滿貫紀錄 艾莎蘭卡次圈倒灶