轉會｜巴克里被車路士借至維拉　曼城列斯聯對碰前齊增兵 (20:30)

林柏特去夏掌車路士帥印後，26歲的巴克里不受重用，上季各項賽事上陣31次入5球，今季英超3仗只曾後備上陣兩次，但在聯賽盃大勝班士利一仗踢足全場和入1球。他今日被借至阿士東維拉，值得留意的是，維拉領隊甸恩史密夫的副手是泰利，他在球員時代與林柏特在車路士及英格蘭隊並肩作戰多年，交情甚篤；維拉主將基亞利殊在社交網歡迎英格蘭隊隊友巴克里來投。巴克里是愛華頓青訓出身，曾被外借錫周三和列斯聯，2018年轉會車路士。

曼城日前英超主場慘負李斯特城2：5後亡羊補牢，斥資6400萬鎊（約6.4億港元），與來自賓菲加的23歲中堅魯賓戴亞斯簽約6年，後者將穿上3號球衣。他的來臨令奧達文迪結束在曼城的5年歲月，與賓菲加簽約3年，轉會費是1300萬鎊（約1.3億港元）；這名32歲後衛為曼城披甲210次入11球。此外，曼城據報亦有意追獵拜仁慕尼黑的後衛阿拉巴，後者早已有離心。

曼城周六將在聯賽迎戰「升班馬」列斯聯，後者已同意擲1800萬鎊（約1.8億港元）與拜仁的米高古辛斯簽約5年；據報這名21歲法籍中場今日已身在英格蘭做體測。

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