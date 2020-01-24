NBA｜木狼新星涉爆竊藏毒被捕　占士舊隊友獲獨行俠班主救濟 (22:43)

美媒消息指，馬歷比士利日前因非法藏有大麻及盜取他人財物而被捕。其後木狼總經理發聲明證實事件，表明會進一步了解，並將向這名得分後衛提供援助。23歲的馬歷比士利季中由丹佛金塊轉投木狼，惟因球隊未能躋身復賽泡泡圈而提早休季。他為新東家正選上陣14場，場均貢獻20.7分及5.1個籃板。消息指，木狼與這名新秀的合約季後屆滿，原本欲洽談新約，但這次事件勢影響他留效的可能。

另外，前NBA球員韋斯特近年因精神病及花光積蓄而流浪街頭，近日被前東守家獨行俠的班主庫班尋獲，後者今日將送他到復康中心治療，並承諾包辦一切費用，冀助他重回正常生活。37歲的韋斯特於2004年起效力波士頓塞爾特人，其後成為主力，之後轉投西雅圖超音速（奧克拉荷馬雷霆前身）及克里夫蘭騎士，並以主力身分在騎士與勒邦占士並肩3季，惟2010年重返塞爾特人後，因場外紀律問題漸失上陣機會，翌季加盟獨行俠後再因場外鬧事而在季尾被棄，從此絕跡NBA賽場，至2015年退役。

另外，加州州長紐森（Gavin Newsom）今日簽署法案，禁止執法人員分享或外傳事故現場的死者照片。當地為此立法，源於今年1月洛杉磯湖人名宿高比拜仁因直升機空難離世，當地警方曾拍下高比遺照，並將有關相片外傳，此舉引起外界嘩然之餘，高比遺孀雲妮莎亦入稟控告相關警員。

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