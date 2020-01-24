英聯盃丨熱刺16強淘汰車仔　林柏特嘲摩連奴險釀衝突　紅軍證艾簡達拿染疫 (11:35)

熱刺後日需在歐霸外圍賽爭晉級，今仗遣副選出擊，收起哈利卡尼等主力，藍戰士則續遣新援迪姆華拿擔正。華拿在19分鐘先開紀錄，接應艾斯派古達右路傳中，禁區頂抽射地波破網，取得加盟以來首個入球。半場落後一球的熱刺，在84分鐘由拉美拿追成1：1。

兩軍進入互射極刑階段，主隊由艾歷迪亞、拉美拿及入替的賀積查治、盧卡斯莫拉和卡尼中鵠，客軍亦有譚美阿巴謙、艾斯派古達、佐真奴費路及艾馬臣柏美尼命中，但壓軸上陣的美臣蒙特中外柱宴客，熱刺以5：4驚險晉級。林柏特賽後解釋，華拿因在賽事末段抽筋而沒參與互射12碼。

兩名領隊一度發生罵戰，摩連奴更大爆粗口，昔日曾在摩帥麾下踢波的林柏特事後澄清：「我們只是開玩笑，我們關係很好。我取笑他對球證說的話，比對指示的球員多，但我很尊敬他，不管他在場邊說些什麼，都隨比賽告一段落。」

此外，利物浦今晨發聲明指新兵堤亞高艾簡達拿確診新冠病毒，出現輕微病徵，但逐漸好轉，正按英格蘭足總指引隔離。艾簡達拿昨晨在英超避戰，高普當時稱他在國際賽期後復出，將錯過周五凌晨對阿仙奴的聯賽盃16強及下周一在英超作客阿士東維拉。

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