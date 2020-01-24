港足｜足總董事會下周議延遲展開新季　富力兩職員疑違隔離令或禁入場一周 (21:20)

足總今年5月入稟高等法院，申請原定3月31日舉行的周年大會，不遲於9月30日舉行，最終大會趕及在今晚舉行，但未如以往事前通知傳媒採訪，足總在傳媒查詢後才於今早確認，周年大會於即晚6時半在奧運大樓舉行，並在臨近會議開始前，才提供會議的網上直播連結。

今年足總周年大會共有16項議程，包括審議車路士足球學校（香港）、凱景、理文、龍門及和富社企成為正式會員等。

港超復賽下月11日結束，新球季原定同月24日開鑼，足總主席貝鈞奇會後表示，收到未有參加復賽的香港飛馬會長羅傑承意見後，外援或未能趕及抵港及須隔離，為確保參賽球隊公平起見，暫定下周三董事局開會，討論開季是否需要延期。

富力R&F去年9月被否決足總會員資格，貝鈞奇稱該會需待明年再申請，惟不會影響亞洲足協准許富力可代表香港參加下季亞洲賽的決定。至於兩名富力教練團成員疑違反家居隔離，他說足總正徵詢醫事委員會意見，或在未來一周不准他們在比賽入場。

此外，羅傑承表示提出因疫情重創經濟，英超及英格蘭國家隊教練減薪，他反映香港足總高層以至今年沒有比賽的港足教練麥柏倫，考慮應否在這段時間減薪，但足總說有待董事會討論。貝鈞奇稱將來聘請高層職位，薪酬將大幅度調整，並確認懸空的行政總裁仍未公開招聘。

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