意甲｜熱拿亞爆疫14人確診　意甲或煞停球迷入場計劃 (18:26)

熱拿亞日前在聯賽作客慘吞拿玻里6蛋，今晨更證實有11名球員及3名職員感染新冠病毒，包括早前已確診的門將馬迪亞比連及丹麥隊中場舒奧尼。當地傳媒稱，有6名確診球員曾在不敵拿玻里一仗上陣，但未有披露身分。熱拿亞體育總監今日接受訪問時，表示由於人腳不整未能操練，將去信賽會要求押後下周日迎戰拖連奴的賽事。而曾效力拉素及國際米蘭的摩納哥翼鋒基達巴爾迪，今季以借將身分重返意甲加盟森多利亞，未及上場便宣布感染新冠病毒。

意大利體育部長史巴達科拉上周接受訪問，表示當地體育賽事將逐步重開予觀眾入場，意甲首階段將允許1000人入場觀戰。然而包括熱拿亞、博洛尼亞及拉素等球會，在本月相繼有職球員確診，或令計劃被迫暫停。意乙球會克雷莫納更宣布，由於早前迎戰薛達迪拿時有球迷在看台未有佩戴口罩，決定今季餘下主場賽事將閉門，直至另行通知。

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