法網丨意籍男將馬拉松式打足365分鐘　淘汰東道主兼創第二長紀錄 (17:06)

29歲的基斯天奴世界排名只有157位，經外圍賽晉級主賽圈首圈即遇考驗。他面對世界排名71位的莫廷，慘以0：6先失首盤，之後兩度「搶七」取勝反超前，但莫廷第4盤即以6：2扳平。法網決勝盤採取長盤制，二人陷入拉鋸戰打足3小時，基斯天奴終於破發，抓緊機會在第34局取勝，以細分18：16過關。

二人全場打足6小時又5分鐘，成為法網史上歷時第二長紀錄。法網對上一次馬松拉對戰追溯至2004年，同樣為男單首圈，由兩名法籍球手對碰，當年更打足6小時33分鐘。基斯天奴與對手的苦戰，亦是網球史上第8長的賽事，他奠勝一刻崩潰倒地，但賽後表示體能不成問題：「大家都不想輸，每一分都打出水準，今仗會提升我躋身世界前百的信心。」

力爭第13個法網男單錦標的「泥地王」拿度，則以直落3盤輕取白俄羅斯籍球手；「細威」莎蓮娜威廉絲亦打入女單次圈。世界一哥佐高域則會在今晚登場，料可輕取瑞典籍的泰斯杜林打入次圈。

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