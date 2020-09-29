數讀英超丨新兵祖達首戰開齋　成隊史第13人　紅軍反勝兵工廠 (11:51)

利物浦門將艾利臣比加趕及傷癒擔正，但新援堤亞高艾簡達拿缺陣。羅拔臣在25分鐘解圍失誤，被拿卡錫迪先開紀錄，但3分鐘後由沙迪奧文尼閃電扳平；羅拔臣亦將功補過，於34分鐘接應阿歷山大阿諾特傳中，射入反超前一球。月中由狼隊加盟的迪亞高祖達末段入替，為紅軍在英超處子上陣的第8分鐘建功，奠定3：1勝局。紅軍連續5季聯賽主場擊敗兵工廠，雙方周五凌晨在聯賽盃於阿仙奴主場再次交鋒。

數讀利物浦3：1阿仙奴

4：沙迪奧文尼5次英超主場對陣阿仙奴，共攻入4球

7：拿卡錫迪為7年來首個開季3仗均有入球的阿仙奴球員，對上一個為2013/14球季的基奧特

7：安德魯羅拔臣近8次英超上陣，7場參與入球（兩入球、5助攻），唯一例外是上周日作客車路士一仗

13：迪亞高祖達為紅軍首次上陣即入球，是歷來第13人，沙迪奧文尼是對上一個首次上陣射破兵工廠大門的紅軍球員

18：阿仙奴自阿迪達執教後，在聯賽領先下共失18分，為英超之最

166：兩軍歷來在英超交手共入166球，較其他隊伍的對賽最少多7球

阿士東維拉同晚作客升班馬富咸，由基亞利殊在開賽4分鐘先聲奪人，侯利漢尼在15分鐘建功擴大優勢，易邊後再獻助攻，由泰朗明斯「埋齋」，最終以3：0大勝主隊，開季兩連捷，亦是近27仗英超作客賽事首度保住清白身。

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