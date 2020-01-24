足總盃｜富力決賽前傳兩職員疑違居家隔離 將帥未正面回應 李志堅籲同業堅守指引 (20:52)

近日網上流傳的相片，顯示兩名穿上富力訓練服、疑是富力教練團職員，離開酒店出外，違反復賽要求的居家隔離。對於傳媒查詢，香港足球總會表示，已就有關事件調查中，如事件屬實，將根據足總醫學指引處理，相關人士未在比賽及訓練以外時間遵守居家隔離，足總相關委員會將作出書面警告或要求相關人士暫停訓練或比賽。足總補充，有關人士在調查期間，不會進入檢測人士範圍以減低風險。

富力主教練楊正光賽後表示，今早才收到通知，暫未對事件有詳細了解：「始終今日是決賽，要專注在比賽上。足總最後下決定不讓兩名相關職員參與今場賽事。我之後會再作了解。」他說，在球隊休息較東方少兩天下，今仗戰術有少許改變改打4141陣式：「放棄了少許以往的進攻足球，加強防守以抵擋東方的進攻，很開心球員有遵守指示，奈何勝負在於埋門質素。」

富力後衛盧均宜承認，3日踢兩仗對球員體能負荷很大，球員在下半場明顯現疲態。被問到賽前爆出職員疑違反居家隔離，他稱球隊只專注比賽，沒有多想其他的事。 富力將於周四聯賽大戰傑志。

東方主教練李志堅亦有回應事件，強調應要有證據證明事件屬實，希望大家勿太捕風捉影，惟同時亦希望同業能努力堅守防疫指引：「我希望同業都可思考一下，不要抹殺大家為復賽的努力。當然我都認為，大家應該盡力執行此事（防疫指引）。」

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