西甲丨法迪梅開二度感激美斯指導　巴塞大捷響頭炮　阿蘇地標鋒芒畢露：改變是重要的　 (18:53)

朗奴高文此役棄用巴塞隆拿近年常用的4-3-3陣式，改以4-2-3-1迎戰亦由新帥艾馬利領軍的維拉利爾。今夏發生離隊風波的美斯被安排擔任「假9號」，左、右兩側是安素法迪及基沙文，中路策應則是菲臘比古天奴，兩名中場則是布斯基斯及法蘭基迪莊。法迪於15和19分鐘接應左閘佐迪艾巴及古天奴傳球建功。法迪其後在35分鐘博得12碼，由美斯一針見血。完半場前，美斯的傳中球令敵衛柏奧托利斯擺烏龍。巴塞其後將上半場領前4：0的比數帶至完場，在西甲首戰敲響勝鼓。

雖然法迪是役成為贏波英雄，但由於比賽最佳球員獎的贊助商是啤酒品牌，下月才滿18歲的法迪未成年，獎座最終只能頒予佐迪艾巴，但法迪仍說：「與美斯一起比賽是我的兒時夢想。他給予我很多意見，比賽及訓練亦幫了我很多。我爭取每天進步，亦會從隊內的當今最佳球員學習。」朗奴高文賽後亦稱讚法迪此役「踢法直接」及「將有光明前途」。法迪與踢足全場的美斯合作了70分鐘後，由久休復出的奧士文尼迪比利入替，也是這名法國翼鋒自去年11月後，在正式比賽復出。

維軍則有久保建英在74分鐘後備上陣倒戈。這名19歲日本隊攻擊手曾於2011至15年在巴塞青訓，與法迪為當年的前線拍檔，去年由FC東京轉會皇家馬德里，已先後被借至馬略卡和黃色潛艇。

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另外，被巴塞放棄後轉會馬德里體育會的「阿蘇」蘇亞雷斯，昨晚「地標」戰雖於70分鐘才後備上陣，但仍能梅開二度及貢獻助攻，協助新東家在西甲首戰以6：1擊退CF格蘭納達。33歲的阿蘇賽後感滿意，並說：「有時改變是重要的。這間球會很歡迎我，由加盟後開始，一直令我印象深刻。」被阿蘇入替的「迪哥」迪亞高哥斯達則笑着說：「很好。我們其中一個咬人，另一個踢人。」然而這31歲鋒將亦會接受被會方放棄，又稱自己也不想成為負累，但留隊的話，「我一定戰鬥到底」。

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