西甲丨法迪梅開二度感激美斯指導　巴塞大捷響頭炮　阿蘇地標鋒芒畢露：改變是重要的　 (18:53)

朗奴高文此役棄用巴塞隆拿近年常用的4-3-3陣式,改以4-2-3-1迎戰亦由新帥艾馬利領軍的維拉利爾。今夏發生離隊風波的美斯被安排擔任「假9號」,左、右兩側是安素法迪及基沙文,中路策應則是菲臘比古天奴,兩名中場則是布斯基斯及法蘭基迪莊。法迪於15和19分鐘接應左閘佐迪艾巴及古天奴傳球建功。法迪其後在35分鐘博得12碼,由美斯一針見血。完半場前,美斯的傳中球令敵衛柏奧托利斯擺烏龍。巴塞其後將上半場領前4:0的比數帶至完場,在西甲首戰敲響勝鼓。

雖然法迪是役成為贏波英雄,但由於比賽最佳球員獎的贊助商是啤酒品牌,下月才滿18歲的法迪未成年,獎座最終只能頒予佐迪艾巴,但法迪仍說:「與美斯一起比賽是我的兒時夢想。他給予我很多意見,比賽及訓練亦幫了我很多。我爭取每天進步,亦會從隊內的當今最佳球員學習。」朗奴高文賽後亦稱讚法迪此役「踢法直接」及「將有光明前途」。法迪與踢足全場的美斯合作了70分鐘後,由久休復出的奧士文尼迪比利入替,也是這名法國翼鋒自去年11月後,在正式比賽復出。

維軍則有久保建英在74分鐘後備上陣倒戈。這名19歲日本隊攻擊手曾於2011至15年在巴塞青訓,與法迪為當年的前線拍檔,去年由FC東京轉會皇家馬德里,已先後被借至馬略卡和黃色潛艇。

相關報道:西甲|新兵蘇亞雷斯助攻兼梅開二度 馬體會6:1破格蘭納達旗開得勝

另外,被巴塞放棄後轉會馬德里體育會的「阿蘇」蘇亞雷斯,昨晚「地標」戰雖於70分鐘才後備上陣,但仍能梅開二度及貢獻助攻,協助新東家在西甲首戰以6:1擊退CF格蘭納達。33歲的阿蘇賽後感滿意,並說:「有時改變是重要的。這間球會很歡迎我,由加盟後開始,一直令我印象深刻。」被阿蘇入替的「迪哥」迪亞高哥斯達則笑着說:「很好。我們其中一個咬人,另一個踢人。」然而這31歲鋒將亦會接受被會方放棄,又稱自己也不想成為負累,但留隊的話,「我一定戰鬥到底」。

其他報道:NBA|艾迪比約再當關鍵先生 助熱火時隔6年重返總決賽

其他報道:英超|莫耶斯WFH平最大勝仗 韋斯咸4蛋贈狼隊(附精華)

Ansu Fati could not be chosen as the Man of the Match for Barcelona tonight because the sponsors are a beer company (Budweiser) and he's underage. Jordi Alba is MOTM instead.

— Get Spanish Football News (@GSpanishFN) September 27, 2020