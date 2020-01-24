足總盃：多圖｜東方2:0挫富力取亞洲賽資格　李志堅首季執教即破3季錦標荒 (19:01)

東方今季由李志堅執掌後大換班，季初有15名新球員來投，而季中更簽入兩大射手盧卡斯及辛祖，陣容一度接近30人，兵源充足。現時在聯賽暫居榜首，並於兩大盃賽打入決賽。第一關面對千萬大軍富力，多兩日休息的東方派出中場黃威正選，支援盧卡斯、辛祖及艾華頓3大箭頭，富力則變陣由盧均宜打防中，前場續有上季香港足球先生伊高沙托尼，聯同基奧雲尼及今季大勇的快馬迪布利攻堅。由於賽事續閉門舉行，有數名東方球迷，走到大球場後方的山坡位置，居高臨下為愛隊納喊打氣。

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雖然兩軍以攻力見稱，但上半場形勢膠着，先有東方中場迪高射門僅高出，之後輪到富力主力伊高沙托尼勁射罰球，被東方門將葉鴻輝撲走，半場雙方互無紀錄。

換邊後僅4分鐘，東方打開紀錄，黃威右路開出角球，中堅基頓在無人看管下一頂破網，為東方領先1：0。富力隨即換入林志堅加強攻力，但盧均宜及基奧雲尼的攻門均無功而還，69分鐘，迪布利在禁區內一次埋門，省中迪高手部，但球證未有示意，而楊正光場邊投訴後亦領取一面黃牌。75分鐘，東方的艾華頓一次抽射，富力門將周煜辰僅撲出已響起警號，最終79分鐘東方鎖定勝局，艾華頓把握富力中場古拿失誤抽射破網，協助東方以2：0擊敗富力。艾華頓賽後獲選為決賽最有價值球員（MVP），值得一提是，2017/18年他代表佳聯元朗時，在高級組銀牌決賽建功助3球大勝東方，如今改為東方打破錦標荒。李志堅亦繼上季助和富大埔首奪港超冠軍後，連續兩季贏得錦標。

東方經歷3季「四大皆空」，終於繼2015/16年球季贏得港超及高級組銀牌後，首奪重要錦標，亦是球隊史上第5次贏得足總盃。東方對上一次贏足總盃，已是2013/14年東方沙龍時期。捧盃後李志堅特意將獎盃，交給東方副主席游永強。

東方門將葉鴻輝表示，球隊近年成績欠佳，今次捧盃意義特別大：「太耐沒取得冠軍，如今取回是非常開心。」他又指，球隊今季最大轉變是球員心態，落場表現博命及精神面貌更佳。他又特別感謝在山上觀戰的球迷，並希望將冠軍獻給一名近日離世的東方球迷。東方主帥李志堅說，贏得足總盃達成計劃的第一步，承認球員充裕是優勢，緊接會盡力爭取周五大戰理文的高級組銀牌，以及在聯賽等待機會。

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近兩季李志堅對楊正光戰績

日期 賽事 賽果 勝方

28/09/2020 足總盃決賽 東方2：0富力 李志堅

25/12/2019 高級組銀牌4強 東方5：3富力 李志堅

14/09/2019 港超 東方作客4：0富力 李志堅

04/05/2019 港超 大埔作客2：1富力 李志堅

01/03/2019 菁英盃分組賽 富力3：1大埔 楊正光

25/12/2018 高級組銀牌4強 大埔3：1富力 李志堅

04/11/2018 港超 大埔主場3：1富力 李志堅

總結：李志堅6勝、楊正光1勝

資料來源：香港足總