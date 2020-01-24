NBA｜艾迪比約再當關鍵先生　助熱火時隔6年重返總決賽 (17:48)

熱火賽前領先數場3：2，首兩戰成「關鍵先生」的艾迪比約今仗攻下全場最高32分、14個籃板，占美畢拿取得22分、8個籃板，「千禧後」新星泰萊希路收獲19分、5個籃板，全隊共6人上雙，擊敗塞爾特人避免進入「搶七戰」。熱火自2014年後再晉總決賽，將和西岸冠軍湖人爭奪冠軍指環，領後者晉級的「大帝」勒邦占士曾四度助熱火打入總決賽，今次亦將是他首於總決賽面對舊東家，令此對決更添話題。

總決賽將在本周四早上展開，歷來第6次出戰的熱火，超越金州勇士和克里夫蘭騎士，成為近15年打入總決賽次數最多的球隊，亦是聯盟史上第3隊以第5種子或更低排名闖關。今季由勇士加盟的伊古達拉連續6年參與總決賽，占美畢拿則首次出戰總決賽。

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