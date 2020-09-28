英超丨哥迪奧拿錄恥辱紀錄　曼城慘負李城勢簽戴亞斯補後防 (11:35)

今季英超首輪「雙城記」由作客的李斯特城大勝而回，傷兵滿營的藍月雖在開賽4分鐘，憑第200次英超上陣的馬列斯開紀錄，但占美華迪連中三元，包括兩球極刑，助李斯特城於58分鐘反超前3：1。曼城有今季新兵尼敦阿基在84分鐘入球，但無法扭轉敗局，完場前再輸一球12碼，由泰利文斯為李斯特城埋齋，拿下隊史首次頂級聯賽開季三連勝。

哥迪奧拿領軍686場，首次單場失5球，亦是曼城438場以來首度在主場失5球。今仗為英超歷來首次有球隊單場三度射入12碼，華迪在英超累計入18球12碼，僅次於史達寧的19球紀錄。

曼城自高柏尼去年退役後，一直未能尋得接班人；賓菲加今晨發聲明指魯賓戴亞斯將以6800萬歐元加盟曼城，追加360萬歐元（約3250萬港元）按藍月成績浮動的條款，對方的奧達文迪則以1500萬歐元（約1.35億港元）來投。不過，兩名球員未和各自的新東家談妥個人條款，交易有待落實。而戴亞斯昨在葡超主場建功，助賓菲加以2：0輕取摩里倫斯後，感觸表示：「這場比賽對我非常重要，以入球完成令它更特別，我相信大家都明白我為何擁抱（體育總監）哥斯達。」

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