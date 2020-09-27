英超｜熱刺補時失12碼遭紐卡素逼和　卡尼再獻助攻未保主場勝仗 (23:20)

熱刺連同歐霸外圍賽近况作客三連勝，今仗重返主場面對紐卡素，除了中場盧施素取代尼當比利，其餘正選沿用上仗英超作客5：2大勝修咸頓的陣容，新兵左閘利古朗首入大軍只列後備，最後未派上陣；回巢的加里夫巴利則成座上客觀戰。

哈利卡尼對修咸頓時，四度助攻造就孫興慜「大四喜」，今仗再度交出助攻，於24分鐘左路傳中，盧卡斯莫拉伏兵遠柱撞射先開紀錄，打破其22場英超入球荒。今輪英超有多場賽事連番中柱，連大勇的孫興慜於30及41分鐘兩度遠射，亦分別中柱及中楣，未能延續近期入球勢頭，並於半場由貝雲積入替。

熱刺今仗控球率高達67%，全場多達23次攻門兼12次中龍，但遲遲未能再下一城，反於補時階段被客軍一次死球攻勢，中鋒安祖卡路爾迎頂時省中主隊守將艾歷迪亞手部，球證翻看VAR查閱攻勢有否越位及手球後，終判12碼，客軍前鋒哥林威爾遜勁射，熱刺門將洛里斯撲倒，皮球仍彈入網，這個補時7分鐘的入球，亦是客軍全場唯一一次中龍，雙方踢成1：1各得一分。

「升班馬」列斯聯同晚作客錫菲聯，全場控球達64%佔優，但直至88分鐘，才由首席射手班福特接應積夏里遜，頂入角球絕殺對手，以1：0贏下約克郡打吡戰後，開季2勝1負。班福特連續3場「士哥」，令上季以第9名衝線的主隊，吞下三連敗，而且至今一球不入。

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