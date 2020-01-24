英超｜車路士3次犯錯等於上季總和　下半場3球逼和西布朗　林柏特認教訓大 (19:27)

今夏大灑金錢招兵的車路士，此役門將阿列沙巴拿加由韋利卡巴尼路取代，36歲新兵中堅堤亞高施華則在英超首度上陣，而且擔任隊長，但另一新兵左閘芝維爾未有披甲，由馬高斯阿朗素頂上。開賽4分鐘，馬高斯阿朗素頭槌誤傳西布朗鋒將馬圖斯佩雷拉，然後助攻哥林羅賓遜打開紀錄。25分鐘，堤亞高施華後場「漏油」，終被哥林羅賓遜再入一球。3分鐘後，西布朗後衛基爾巴特利無人看管下建功，助球隊上半場領前3：0。

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車路士領隊林柏特下半場換入後衛艾斯派古達及攻擊手赫臣奧杜爾，並由美臣蒙特在55分鐘破蛋。70分鐘，奧杜爾與夏維斯撞牆滲入後射入。堤亞高施華於73分鐘被調離場，隊友譚美阿巴謙則在補時2分鐘扳成3：3完場，惟這入球前夏維斯疑犯手球未判罰，令西布朗領隊比歷十分憤怒。取得升班後第1分的西布朗，於2011年英超上半場主場領前韋斯咸3球，下半場亦被逼和3：3。

車路士半場力追，但林柏特說：「我們不是搶回1分，正確地說是失掉兩分。若你明顯犯錯，前面就需攀越一座大山。這是一個大教訓，我們將需要很大的改善，今天是過程的一部分。」他續稱，球隊需改善的不止是後防，「整支球隊需要一起強大起來，球員之間要互相勉勵」。

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