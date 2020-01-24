菁英盃｜傑志3:1挫南區捧今季首冠　18歲陳晉一參與3入球膺MVP (18:22)

兩軍各有兩名季中或復賽前加盟的射手缺陣，分別為傑志的高美斯及加維蘭，以及南區的佐佐木周及史提芬彭利拿，他們今季已代表其他港超隊參加菁英盃，不合資格上陣。今屆菁英盃每仗必須至少派出3名U22球員，傑志賽前表明因復賽頻密賽程必須輪換，今仗正選相比上周中聯賽有7個變動，並派出4名U22球員，包括連續第3場正選的陳晉一，以及鄭展龍、巴拉克和史雲斯頓；南區則由21歲門將蔡子濤把關。

陳晉一在復賽後表現突出，今仗改踢左中場的他，與推前任前鋒的安永佳，在左路頻頻帶來威脅，令南區守將叢振洪疲於奔命，結果他在35分鐘於禁區推跌陳晉一被罰12碼，安永佳主射破網，取得加盟傑志後首個入球。南區完半場前憑一次罰球攻勢，由中堅比圖頭槌扳平。

下半場65分鐘，傑志再下一城，陳晉一射門被蔡子濤撲出不遠，後備入替的蘇沙門前「執雞」補中。10分鐘後，陳晉一禁區博得罰球，21歲中場巴拉克直射破網鎖定勝局，協助「藍鳥」繼前季再奪菁英盃。南區繼上季足總盃再於決賽不敵傑志。

傑志復賽後連同今仗3場入6球，本月初才18歲的陳晉一雖沒有入球，但每球都有功勞。他當選決賽最有價值球員，表示上季球隊奪兩冠，但沒機會落場，今屆參與菁英盃所有賽事，感覺很好。9日踢了3仗，他承認有疲態，但球隊給予很好恢復療程，並透露韓籍體能教練要求嚴格：「每天都要跑，而且是模擬極端的比賽情况，這令我和年輕隊友都踢得有活力，每次落場正選還是後備都盡力表現，要多謝教練團的訓練安排。」

季中再接手的傑志總教練朱志光，延續每季都能為「藍鳥」捧盃的傳統。相對前屆以外援為主力贏得菁英盃，他稱今次更感觸，因陣容上有不少傑志青訓產物，希望他們將來替港隊爭佳績，但強調必須有能力才有上陣機會。

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