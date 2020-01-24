NBA數讀｜占士平紀錄獲魔術手恭賀　湖人相隔10年重返總決賽 (16:00)

金塊過去兩輪均在落後場數1：3下奇蹟反勝，來到西岸決賽巧合地再次落後1：3。不過今早第5戰，湖人兩大主將勒邦占士及安東尼戴維斯攻守兩端表現出色，前者全場貢獻38分，16個籃板及10次助攻的「三雙」，第4節末段被金塊追至4分差距時，他連取關鍵12分拉開比數奠勝，終助球隊以10分優勢拿下勝利，以場數4：1躋身總決賽。

35歲的占士領軍相隔10年再闖關，亦破盡多項紀錄，包括今屆季後賽第4次錄得三雙，對上一次湖人球員有此成績，已是1991年的「魔術手」莊遜。魔術手在社交網恭賀後輩，又憶述一段往事：「恭喜湖人，恭喜占士。記得占士決定與湖人簽約，他就對我們說，我一定會帶大家重返總決賽，他真的做到了！」湖人在總決賽的對手，將是波士頓塞爾特人及邁阿密熱火的勝方，熱火暫領先場數3：2。

數讀占士紀錄

4 單季4次在季後賽錄得三雙，對上一次個湖人球員獲此佳績，正是1991年的魔術手莊遜。

10 占士第10次打入總決賽，此前最少打入10次總決賽的球員只有3人，他亦是首個曾隨5個教練闖關的球員。

15 職業生涯15次在季後賽取得三雙，為史上最多。

27 占士打入總決賽的次數，勝過現時27隊任何一人。

32 湖人自2010年後重返總決賽，隊史累積32次。

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